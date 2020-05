Onzekerheid troef bij dagbesteding: ‘Zó belangrijk om mensen wat te kunnen bieden’

‘Geen preventie­ve sluiting van Hilgelo en Rhederlaag’

23 mei BRAAMT/GIESBEEK/WINTERSWIJK - Met de drukte van Hemelvaartsdag in het achterhoofd, is het de vraag welke maatregelen gemeenten nemen om een overvloed aan water- en zonaanbidders in de zomer te voorkomen. Preventieve afsluiting van plassen lijkt daarbij in de regio in ieder geval geen optie.