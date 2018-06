Ook arts besmet met mrsa-bacterie in ziekenhuis Doetinchem

Fietsen ter waarde van 60.000 euro weg uit wielerzaak: 'Heel frustre­rend'

14 juni DOETINCHEM - Bij wielerzaak De Pedaleur in Doetinchem is in de nacht van woensdag op donderdag voor ongeveer 60.000 euro aan racefietsen gestolen. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf van Rob van der Wal doelwit is van inbrekers.