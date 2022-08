Oorzaak stroomstoring Slingeland Ziekenhuis bekend: spoedeisende patiënten naar elders, afspraken gaan door

Verbod op sproeien met grondwater bij kwetsbare Achterhoek­se natuurge­bie­den

DOETINCHEM - Er geldt per direct een verbod op het oppompen van grondwater in en nabij de natuurgebieden De Zumpe in Doetinchem en Stelkampsveld bij Borculo. Door de droogte dreigt het grondwaterniveau te zakken onder de kritische grens, waardoor onherstelbare schade zou kunnen worden aangericht, aldus het waterschap Rijn en IJssel.

26 augustus