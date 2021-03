Op dezelfde plek is 14 jaar vóór Sem ook al een baby gevonden: ‘De impact is enorm’

DOETINCHEM - In 1992, veertien jaar voor Sem Vijverberg, werd er ook al een vondeling aangetroffen in de Kapperskolk. Dat jongetje overleefde. In wijk De Hoop herinnert een plakboek aan hem.

,,Ik heb te doen met de drie kinderen die in 2006 het lijkje van Sem Vijverberg vonden”, zegt Riek Brouwer. De bewoonster (68) van de wijk De Hoop in Doetinchem weet waar ze over praat.

Haar zoon – toen 14 – vond in 1992 een pasgeboren jongetje op bijna dezelfde plek in een vuilniszak, hangend aan een bramenstruik bij de Kapperskolk. Het verschil is dat deze vondeling het overleefde en inmiddels 28 is.

,,De impact is enorm”, zegt Riek. ,,Nog altijd. Mijn zoon kon lang niet slapen en heeft er nog last van. Hij voelt zich een vader en verantwoordelijk voor het kindje. En ik voel me een soort moeder.”

Pop blijkt in 2006 babylijkje

Hét verhaal dat de afgelopen dagen rondging in de wijk De Hoop was het babylijkje dat zondag 29 januari 2006 is gevonden in het bevroren water van de Kapperskolk. Romy (7), Koen (13) en Lars (14) dachten die zondag eerst een pop te zien in de rietkraag, maar het bleek een overleden kindje dat de naam Sem Vijverberg kreeg.

Vijftien jaar na dato brengt de politie het drama weer in het nieuws. Gehoopt wordt op nieuwe informatie, zodat alsnog duidelijk wordt wie de ouders zijn. En wie de baby met fors geweld om het leven heeft gebracht.

Weet jij meer over Sem Vijverberg of Dennis? Dan komt de redactie graag met jou in contact. Stuur een email naar h.haggeman@gelderlander.nl.

Volledig scherm Duikers in 2006 in de Kapperskolk bij de plek waar Sem Vijverberg is gevonden. © Theo Kock