Op het vrijgezellenfeest van Jelle Nijdam hebben álle mannen een platte buik

Toch blijft het spannend of Jelle Nijdam (59) van de partij is op zijn eigen vrijgezellenavond in wielercafé ‘Parijs is nog ver’. Uiteraard weet de winnaar van zes Touretappes niet van zijn feestje. Maar hij is ook met geen smoes ertoe te bewegen zijn wekelijkse verzetje – de clubwedstrijd op het industrieterrein – die avond op te geven.



Wat direct opvalt als ik kort na acht uur het wielercafé betreed, is dat alle mannen een platte buik hebben. Stuk voor stuk échte wielrenners. Zij wel.