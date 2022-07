Op tropische dag blijven katten koel met ice pods en dat is hoognodig: ‘Verblijven warmer dan 30 graden’

Hitte leidt tot afgeslank­te markt, gesloten pub en een advies: drink voldoende

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het vooruitzicht dat het 38 graden of warmer wordt zorgt ervoor dat de meeste marktkooplui dinsdag de markt in Doetinchem mijden. In verzorgingstehuizen en aan de plas wordt geadviseerd de schaduw op te zoeken en voldoende te drinken.

