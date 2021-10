Ophokplicht door vogelgriep: voorlopig geen gevolgen in de Achterhoek

kaart Achterhoek loopt voorop met coronaprik: in Oost Gelre 90 procent van alle mensen gevacci­neerd

14 oktober LICHTENVOORDE/ HENGELO - De Achterhoek loopt voorop in het aantal mensen dat geprikt is tegen corona. In Oost Gelre is inmiddels 90 procent van alle inwoners gevaccineerd en ook Bronckhorst zit tegen dat percentage aan.