Oplichters maken met babbeltruc meerdere slachtoffers in Doetinchem

STEM Moeten de winkels wel of niet open op zondag?

7 oktober Winkels in de Achterhoek zijn niet iedere zondag open. Er gaan steeds meer stemmen op deze zeven dagen per week te openen. Maar wat vindt het winkelend publiek daar eigenlijk van? Wil jij kunnen winkelen op zondag, of ben je gehecht aan de zondagse rust? Laat het ons weten via onderstaande poll.