Opnamestop Slingeland opgeheven: geen risico meer op MRSA-besmetting

De opnamestop op A2 gold sinds donderdag, toen bij vier patiënten een MRSA-besmetting werd ontdekt. Drie van hen worden nog behandeld, de vierde patiënt is dusdanig opgeknapt dat die uit het ziekenhuis is ontslagen. Ook een arts van het Slingeland bleek besmet met MRSA; hij werkt voorlopig niet. Al zijn afspraken zijn afgebeld. De dokter is zelf niet ziek, maar zou de bacterie wel aan patiënten kunnen overdragen.



Na de ontdekking van MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus) is van een groot aantal medewerkers een een paar patiënten neus- en wangslijm afgenomen. In totaal zijn meer dan honderd monsters zijn op de kweek gezet, om te kijken of de besmetting zich heeft uitgebreid. Steenbergen kon over de uitslagen van die kweken maandag nog niets zeggen: ,,Er komt dinsdag duidelijkheid, dan hebben wij een totaaloverzicht over de uitslagen’’, zegt zij.