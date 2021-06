Opnieuw ambtenaar van gemeente Doetinchem ontslagen na fraude: 10.000 euro verduisterd

Hartverwar­men­de megaklus: Doetinchem­se leerlingen maken 2.200 traktaties voor de zorg

14 juni DOETINCHEM - 2.200 mensen die werken in het ziekenhuis in Doetinchem, één van de verzorgingshuizen in de stad en bij hospice Sravana krijgen volgende week woensdag allemaal een traktatie. Het lekkers wordt gemaakt door vmbo-leerlingen van het Metzo College in Doetinchem.