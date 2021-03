Opnieuw drugspand gesloten in Doetinchem

Doetinchem heeft nu een giganti­sche overdekte openlucht­sport­school: ‘Dit is echt superlek­ker’

26 februari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Een megafitnesstent met vijftig apparaten van 350 vierkante meter. Die is in een dag opgebouwd op de parkeerplaats van Prosport Healthcare in Doetinchem. ,,Dit is echt superlekker”, zegt medewerkster Nicole Friezen.