Opnieuw geen treinen tussen Doetinchem en Terborg door aanrijding

update Doetinchem­se twaalf jaar de cel in om fatale woning­brand Papaver­straat

29 augustus ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Een 54-jarige vrouw uit Doetinchem die brand stichtte in een huis aan de Papaverstraat in haar woonplaats, moet twaalf jaar de cel in. Bij de brand kwam een 58-jarige Doetinchemse om het leven. Zij lag in de woning te slapen op het moment van brandstichting.