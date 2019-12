Opnieuw sporenonderzoek na schietpartij Doetinchem

Amphion voor de vierde keer Theater van het Jaar

2 december DOETINCHEM - Schouwburg Amphion in Doetinchem is opnieuw verkozen tot Theater van het Jaar in de categorie grote theaters. Amphion was voor de achtste keer genomineerd en heeft als enige theater in Nederland de prestigieuze prijs vier keer gewonnen. Eerder was het raak in 2012, 2016 en 2017.