Opruimen gifvaten: burgemeester wil oud-eigenaar Rutgers Milieu ook strafrechtelijk laten vervolgen

Na ruim 47 jaar gaat Juf Dinie uit Didam met welver­diend pensioen: ‘Mauwen was er nooit bij’

In 1975 startte juf Dinie als kleuterleidster bij basisschool Albert Schweitzer in Didam. Ruim 47 jaar later gaat de 66-jarige Dinie Alberts met pensioen: ,,Het is een keer mooi geweest.”