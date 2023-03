Opvallende zaken uit de stemlokalen: vrouw rijdt met scootmobiel kiezer aan, ‘Stem ze weg’-sticker uit stemhok verdwijderd

Vergrijzen­de ‘vrienden’ geven het na 75 jaar op, maar de Mallumse Molen blijft draaien

Het is geen kwestie van ‘ontvriend’ zijn, maar Stichting Vrienden van de Mallumse Molen is niet meer. Zaterdag hield de vriendenclub zijn - laatste - donateursmiddag in het Muldershuis. Jawel, ooit het huis van de molenaar van de er tegenover gelegen Mallumse Molen.