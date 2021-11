Opvang 50 jonge asielzoekers op camping De Betteld in Zelhem

Achterhoek ziet meer geboortes, maar blijft achter bij landelijke babyboom

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Óók in de voormalige krimpregio Achterhoek zijn in tijden van corona opvallend meer baby’s verwekt dan in eerdere jaren. Maar de Achterhoekse babyboom (+2,2 procent) haalt het bij lange na bij de stijging die landelijke verwacht wordt (+5,9 procent).

19 november