Opvang voor 225 vluchtelingen in paviljoens en tent in Doetinchem: ‘Moeten verantwoordelijkheid nemen’

De opvang komt op de hoek van de Hamburgerbroeklaan, Ambachtstraat en Industriestraat. De plek wordt op dit moment gereed gemaakt. Maandag is het werk begonnen en zijn bedrijven in de omgeving en omwonenden (totaal zeshonderd adressen) via een brief geïnformeerd.



Er komen hekken om het terrein en er komt een toegangspoort. Er komt beveiliging en dagbesteding. ,,De vluchtelingen kunnen het terrein af, het is geen gevangenis”, zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. ,,Wel wordt bijgehouden wie eruit gaat en terugkomt.”



De woonunits en de grote paviljoentent die in Doetinchem worden opgebouwd, staan nu nog in het Brabantse dorpje Zeeland. Daar zitten vooral Eritreeërs, Syriërs en Afghanen. Welke vluchtelingen naar Doetinchem komen, is onbekend.