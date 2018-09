Oud-bokser (64) gooit overvaller over de schouder

Inwoners Wehl mogen na incidenten zegje over Domus doen tegen raad

26 september WEHL - Inwoners van Wehl kunnen dinsdagavond 30 oktober hun zegje doen over de Domus, de opvang van daklozen in het dorp. De beeldvormende raad op het stadhuis van Doetinchem, gaat die avond alleen over de Domus. De opvang ligt die sinds medio juli vanwege een aantal incidenten onder vuur.