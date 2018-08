Oud-burgemeester Ostendorp is weer terug in 'zijn' Achterhoek

InterviewHans Martijn Ostendorp verruilde de burgemeestersketen van Bunnik voor het clubsjaaltje van De Graafschap. De voetbalclub waar hij algemeen directeur van werd, is terug in de eredivisie. En hij is weer terug in de Achterhoek. Gisteren voor het eerst reed hij over de A12 weer naar zijn geboortestreek, waar vandaag de verhuisdozen worden uitgepakt.