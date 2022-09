Oud-directeur van de Doetinchemse pabo overleden

update Stroomsto­ring Slingeland Ziekenhuis verholpen: één operatie elders, drie bevallin­gen uitgeweken

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem draait weer helemaal als normaal. De stroomstoring die maandagmiddag begon, was dinsdagochtend rond 5.30 uur verholpen. Het ziekenhuis is weer helemaal in bedrijf op reguliere stroom, laat een woordvoerder weten.

30 augustus