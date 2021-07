Oudste leerlingen Ludger, Rietveld en Ulenhof samen in één gebouw

De meeste van deze ongeveer 1600 scholieren krijgen dan les in het huidige hoofdgebouw van het Ludger College aan de Vondelstraat in Doetinchem. Dat wordt een zogeheten bovenbouwcampus.



De school komt in de zomer van 2025 leeg te staan: dan is de metamorfose van de drie oude middelbare scholen in Doetinchem naar twee scholen – Panora Lyceum en Houtkamp College – klaar.