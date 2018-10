Oudste Oranje-international Gerben Hofma uit Doetinchem overleden

DOETINCHEM - Oud-international Gerben Hofma (93) is zondag overleden. De voetballer die de laatste 48 jaar van zijn leven woonde in Doetinchem was de oudste nog levende international. Hij voetbalde onder meer bij Heerenveen, waarvoor hij 111 doelpunten maakte.

Hofma wordt geboren in Sittard, maar belandt in Friesland als zijn vader daar een baan krijgt bij de belastingen. Na de oorlog gaat Hofma voetballen voor Heerenveen. Hij speelt linksbuiten en heeft een fenomeen naast zich staan als linksbinnen: Abe Lenstra (goed voor 523 treffers in Heerenveenshirt).

Heerenveen is op dat moment Nederlandse top en daardoor haalt ook Hofma het Nederlands Elftal. Drie keer speelt Hofma in Oranje: tegen de B-ploeg van Engeland en tegen Zweden en Finland. De laatste twee wedstrijden werden gespeeld in 1950 en gingen beide met 4-1 verloren.

,,Een schitterende tijd'', zegt Hofma 55 jaar later in 2005 in De Gelderlander. ,,We waren echte amateurs en kregen niks. Ja, misschien Abe, dat weet ik niet zeker. Als we kampioen werden kregen we een cadeaubon van driehonderd gulden.''

In 1954 ziet hij ervan af prof te worden als het betaald voetbal zijn intrede doet. Naast het voetbal is hij aanvankelijk verzekeringsadviseur. Later gaat Hofma werken met gedetineerden. Eerst in Amsterdam, later in Doetinchem op De Kruisberg. Hij komt te wonen aan de Zandstraat, op loopafstand van de gevangenis.

Nooit op de Vijverberg

In 2005 heeft hij nog twee zitplaatsen op de tribune bij Heerenveen, maar hij komt er bijna nooit meer. Bij De Graafschap is Hofma nooit wezen kijken.