Pastoor Ambting komt terug na Amerikaans avontuur: ‘Deze manier van leven is niet waar ik toe geroepen ben’

‘De tijd in het Norbertijnenklooster was goed om het religieuze leven te ervaren’, schrijft Peter Ambting op Facebook. ‘Maar het doet me realiseren dat deze manier van leven niet is waar ik toe geroepen ben. Als priester ben ik gewend geraakt aan een niveau van autonomie en onafhankelijkheid. Dat is in een religieuze gemeenschap niet mogelijk’. Amting wil op dit moment nog niet meer zeggen over het afsluiten van zijn Amerikaanse avontuur.