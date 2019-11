Petitie tegen komst Van der Valk naar Doetinchem

,,Hoteliers in de omgeving zitten niet te wachten op Van der Valk”, zegt SP-raadslid Hans Boerwinkel. ,,De komst van Van Der Valk zou meer werk opleveren, maar we komen nu al handen tekort in de regio. En het gaat ten koste van de natuur. Bovendien is de impact groot voor de bewoners van Dichteren. Ze zijn daar in een groene, ruimtelijke omgeving gaan wonen. Door de komst van een Van der Valk zou dat verdwijnen.”

102 kamers

Van Der Valk wil een hotel vestigen met 102 kamers en ruim 200 bedden bij de westelijke afrit van de snelweg A18 in Doetinchem. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad nog instemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan.



Met name de regionale hoteliers – verzameld in het Hoteloverleg Graafschap Midden – keren zich al vanaf het eerste moment in 2012 tegen de komst van Van Der Valk. Ze stellen dat het aantal kamers in Doetinchem zou stijgen van 78 (nu) naar 180, wat de huidige markt zou ontwrichten. Bovendien vinden ze dat een nieuw hotel nabij het centrum hoort. Aan de snelweg zou het bezoekers uit de binnenstad trekken.

Hoogbouw