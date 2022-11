Petitie voor veiliger tunnel onder spoor bij De Hoop in Doetinchem: nieuwe tunnel kost ‘zes nullen’

met video Koud weekend voor de boeg: hier wordt het in onze regio het koudst

Trek die dikke jas en handschoenen maar uit de kast, want het wordt koud dit weekend. De temperaturen duiken onder het vriespunt en in het noordoosten van het land is er zelfs een kleine kans op een vlokje sneeuw. Waar en wanneer wordt het in onze regio bibberen geblazen?

18 november