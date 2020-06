Piek in waterverbruik Overijssel en Gelderland: komt er straks geen druppel meer uit de kraan?

Komt er straks geen druppel meer uit de kraan? Cornelis Vlot van Vitens geeft antwoord op vijf prangende vragen.



1. Wat is er aan de hand?

Vitens zag een enorme piek in het watergebruik in deze twee provincies: op sommige plekken tot zeventig procent meer dan anders. Binnen het Vitens-gebied lag het verbruik 40 procent hoger dan een gemiddelde dag in 2019.



In mei werd in datzelfde gebied 4 miljard liter meer getapt dan normaal. En dus sloeg Vitens alarm en werd de oproep gedaan om geen water meer te gebruiken voor zwembadjes, eindeloos sproeien en extra douchen.