Plan Doetinchem om huizen voor asielzoekers te combineren met sociale huur loopt al vertraging op

Natuur neemt het over op idyllische minicam­ping Olburgen

Bijna geen fietser op de IJsseldijk bij Olburgen passeert minicamping ’t Hofke zonder een verraste uitroep of opmerking over de fel bloeiende cirkel met vooral klaprozen. Het is een symbolisch stukje kampeerterrein. De yurt die er stond voor campinggasten heeft plaatsgemaakt voor natuur.