Plan voor wijngaard op landgoed van Kasteel De Kelder in Doetinchem

In 2025 verwacht Breuer de eerste wijn te produceren. ,,Maar pas in 2026 zal het volop draaien”, zegt de Amersfoortse vinologe die ook wijn maakt in Zuid-Afrika en Duitsland. ,,Voorwaarde is wel dat de grond geschikt is. Er is bodemonderzoek gedaan en binnen zes weken zijn de resultaten er. Als het doorgaat kunnen we hier jaarlijks 2500 à 2800 flessen produceren, voornamelijk witte wijn gemaakt van druivenras Sauvignon gris. We beginnen klein. Misschien kunnen we gaandeweg uitbreiden.”