Planoloog Marieke is nu kindercoach: ‘Ik wilde niet meer met stenen bezig zijn, maar met mensen’

‘Ik ben ervaringsdeskundige’

Met hulp van een coach onderzocht de Achterhoekse waar ze echt blij van wordt. ,,Wat er altijd al in zat bij mij, is werken met kinderen, maar ook de nieuwsgierigheid naar hoe mensen in elkaar zitten en de behoefte iets te betekenen voor anderen.”



Bluemer deed een opleiding tot kinder- en oudercoach en specialiseerde zich in zorgintensieve gezinnen. Vlak voor de eerste lockdown begon ze haar eigen bedrijf en besloot ze haar werk bij de gemeente af te bouwen.



,,In de coronatijd ben ik bijscholingen gaan doen en mijn praktijkruimte in Silvolde gaan inrichten. Nu begint het netwerken, flyeren en reclame maken via sociale media. Wij hebben zelf een dochter met het syndroom van down, ik ben dus wel ervaringsdeskundig op het gebied van zorgintensieve gezinnen.”