Plots viel er een boom op Basma (7): ‘Fiets is haar redding geweest’

Dat het meisje op de fiets zat heeft haar gered, denkt zus Narmeen Rasho. ,,De fiets heeft haar beschermd. Als ze er had gelopen, was ze waarschijnlijk vol geraakt door de vallende boom’’, zegt de 16-jarige Doetinchemse. Zij voert het woord namens haar oorspronkelijk uit Irak afkomstige gezin, waarvan vader en moeder moeilijk Nederlands kunnen.



Basma ligt in het ziekenhuis en moet daar vermoedelijk ook vandaag nog blijven. Het is nog niet duidelijk wanneer zij naar huis mag.



Het gezin Rasho heeft veel te danken aan bewoners van de Wijnbergseweg, die direct te hulp schoten nadat Basma onder de boom kwam. ,,Eerst dachten we dat het meeviel en dat alleen de boom was omgevallen. Toen zagen we plots dat meisje tussen de takken door naar boven komen. We zijn meteen naar buiten gesneld, ik met de kettingzaag onder mijn arm’’, zegt Jan van de Ven.