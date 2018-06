'Poepgooier' gedwongen verhuisd uit Doetinchem

De politie heeft lang niets kunnen doen tegen de man, vanwege onvoldoende bewijs tegen hem. Begin april werd hij nog wel opgepakt voor baldadigheid, maar na verhoor en een boete mocht hij weer terug naar huis en veranderde er niets aan de situatie.



Echter nadat het geterroriseerde gezin camera's had opgehangen en er aangifte was gedaan van stalking, is de buurtbewoner opnieuw opgepakt. ,,Daarna hebben we hem een tijdje langer kunnen vasthouden. In de tussentijd hebben betrokken instanties nieuwe woonruimte voor hem gezocht. Die is gevonden buiten Doetinchem’’, zegt Brouwer.



De man woont daar nu onder begeleiding. Daarmee moet herhaling van incidenten zoals in Doetinchem in zijn nieuwe woonomgeving voorkomen worden.