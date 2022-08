Politie brengt bewoonster onder dwang naar ziekenhuis na keukenbrand in Doetinchem

De vrouw was in de keuken bezig toen een stapel kleding door nog onbekende reden in brand vloog. Een buurman schoot te hulp en bluste het vuur. Hierna kon de toegesnelde brandweer de boel veiligstellen.

In eerste instantie werd de bewoonster in een ambulance nagekeken, omdat ze rook had ingeademd. Ze ging niet mee naar het ziekenhuis en vertrok naar een woning in de Mullerstraat in Doetinchem.