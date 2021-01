Politie kent drijvende krachten achter illegaal protest tegen avondklok in Doetinchem

column Stadse Fratsen: ‘Stel, ik koop dat huis...’

9 januari Heb je soms dat je in het voorbijgaan op straat een flard van een gesprek opvangt. Het is een van de eerste avonden van dit nieuwe jaar en ik ben onderweg naar de afhaal-Chinees. Meer dan deze halve zin is het niet, die ik de hipster hoor zeggen. Een jonge vrouw loopt zwijgend naast hem.