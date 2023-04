Politie onderzoekt massale knokpartij Achterhoekse amateurvoetballers: ‘Elf tegen elf, dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Voorzitter vv Doetinchem over schrappen eerste team na wéér een incident: ‘Konden spelers niet meer bereiken’

Voorzitter Iwan Schoppema van vv Doetinchem zegt dat het bestuur geen andere keuze had om het eerste elftal per direct terug te trekken uit de derde klasse B. ,,We konden de spelers niet meer bereiken.”