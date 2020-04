Politie sluit arrestantencellen in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Ede, Tiel en Deventer

ARNHEM - De politie in Oost-Nederland schrapt de cellencomplexen in Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel. Arrestanten worden in Oost-Nederland in de toekomst in vier cellencomplexen ondergebracht. Nu staan er nog negen cellencomplexen in Gelderland en Overijssel.

De cellen in de politiebureaus van Arnhem (Beekstraat) en Nijmegen (Stieltjesstraat) worden in de toekomst samengevoegd in een nieuw te bouwen pand in Elst. De politie heeft dat maandagmiddag bekend gemaakt.

Leegstand

In het afgelopen jaar stond de helft van die cellen het grootste deel van de tijd leeg, aldus de politie. ,,De capaciteit die vereist is om in negen cellencomplexen het hele jaar door, zeven dagen per week en 24 uur per dag professionele zorg te bieden is gewoon te groot. Het staat niet in verhouding tot het aantal ingesloten verdachten.’’



Volledig scherm Politiebureau aan de Stieltjesstraat in Nijmegen. © Paul Rapp