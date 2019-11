Politie stuurt autobezitters brief: let op, uw wagen is populair bij dieven!

Bewoners van de Doetinchemse wijk Dichteren met een Fiat 500 hebben onlangs zo’n brief gehad. ‘Op dit moment zien wij een stijging van autodiefstallen. Vooral de Fiat 500 is in trek. Volgens onze systemen bent u in het bezit van zo’n auto’, schrijft de politie aan ongeveer 60 eigenaren.



,,De brief is gestuurd nadat binnen een paar dagen twee Fiat’s zijn gestolen in Dichteren”, zegt wijkagent Frans Geerdink. De diefstallen zijn een nieuwe klap voor autobezitters in deze wijk, want de autokraker die hier al jaren auto’s leeg rooft heeft zich al maanden niet laten zien. ,,Begin juli was hij hier voor het laatst”, zegt Geerdink. ,,Wij hoopten stiekem dat de bewoners van Dichteren af waren van de autocriminaliteit, maar die gaat nu helaas verder met autodiefstal.”