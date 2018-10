Politie stuurt kunstenaar met naaktmodel weg uit bos: 'Project verwoest'

Zeker tien mensen komen zegje doen over veelbespro­ken Domus in Wehl

7:37 DOETINCHEM - Er hebben zich al zeker tien personen of instanties gemeld om in te spreken over de Domus, de opvang van daklozen van het Leger des Heils, in Wehl. Dat gebeurt dinsdagavond 30 oktober (aanvang 19.30 uur) tijdens een ingelaste beeldvormende raad over de Domus op het stadhuis in Doetinchem.