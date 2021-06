Politie turft veel meer verward gedrag in coronatijd: ‘Zorgaanbieders komen minder bij mensen thuis’

Door regen en wind fietsen tegen longkanker: ‘We hadden rugwind, gelukkig’

22 mei DOETINCHEM - In het dagelijks leven is Gerrit Bosman longarts in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Vrijdag fietste hij de spreekwoordelijke longen uit zijn lijf om aandacht te vragen voor de aanpak van longziektes in het kader van White Ribbon Tour.