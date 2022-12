Politie vindt dode in woning Doetinchem: man al enige tijd overleden

Zoektocht naar extra ruimte voor bloeiend bedrijfsle­ven in de Achterhoek

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het bedrijfsleven in de Achterhoek doet het zo goed, dat er meer ruimte nodig is op de regionale bedrijventerreinen. Zeven Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Ecorys om de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvoor in kaart te brengen.

14 december