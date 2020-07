Politie voor camera's in uitgaanscentrum Doetinchem

Beeldbel­len nieuwe realiteit in Achterhoek­se ziekenhui­zen; straks duizenden gesprekken per jaar

14 juli Doetinchem/Winterswijk - Beeldbellen wordt gemeengoed bij de Achterhoekse ziekenhuizen. De verwachting is dat de artsen van het Slingeland en SKB op termijn dertig procent van hun controlegesprekken via beeldbellen gaan houden. De ontwikkeling is in een stroomversnelling geraakt door corona.