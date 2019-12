Politie voorkomt met vijf aanhoudingen confrontatie tussen supporters De Graafschap en Go Ahead

LIVE | De Graafschap aast zonder Breinburg op eerherstel tegen Go Ahead Eagles

13:50 De Graafschap jaagt vanmiddag (14.30 uur) op eerherstel in de beladen clash met Go Ahead Eagles. De Doetinchemse eerstedivisionist wil met een zege de zure nasmaak van het echec bij Jong AZ (2-1), de eerste competitienederlaag, wegspoelen. Gregor Breinburg ontbreekt bij De Graafschap vanwege een rugblessure. Frank Olijve is op het middenveld zijn vervanger. Bij winst verkleint de ploeg van Mike Snoei de achterstand op koploper SC Cambuur weer naar drie punten. Onze sportverslaggever Mark van Steenbergen houdt je op de hoogte van de wedstrijd.