Politie zoekt getuigen: ‘Brand spiegeltent had desastreus kunnen zijn’

,,Dit had een brand van grote omvang kunnen worden in het centrum van de stad", vervolgt Van Olst. ,,Funest voor het carnaval dat gehouden wordt in de spiegeltent, maar ook met gevaren voor de Catharinakerk waar de tent tegenaan staat.”



De politie heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de beginnende brand die in de Doetinchemse binnenstad die om 7.00 uur is ontdekt. ,,Gezien de ernst zoeken we getuigen”, zegt Van Olst. ,,Wie heeft iemand in alle vroegte op het Simonsplein of in de Grutstraat zien lopen?”