Politie zoekt getuigen mishandeling man (24) op stapavond in Doetinchem

11 brandweer­lie­den redden 1 duif van plat dak in Vreden

Een blusploeg van de Vredense vrijwillige brandweer is zondagmorgen uitgerukt voor een melding van een dier in nood: een duif die op het platte dak van een seniorencomplex was komen klem te zitten in een regenwaterafvoer. Elf brandweerlieden waren er een uurtje voor in touw, maar met een happy end: de duif overleefde het avontuur.