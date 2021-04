Politie zoekt persoon die anonieme tip gaf over namen ouders Sem Vijverberg

De tipgever zocht 22 maart contact met Meld Misdaad Anoniem en deelde daarbij info over moeder en vader, over de doodsoorzaak en over het achterlaten van de baby in de vijver. De politie - die hernieuwde aandacht vraagt voor de zaak uit 2006 - wil graag vertrouwelijk met de tipgever spreken.

70 tips

Er zijn de afgelopen 2,5 week 70 tips binnengekomen bij de politie over Sem Vijverberg. De pasgeboren baby werd 29 januari 2006 dood aangetroffen in het bevroren water van de Kapperskolk in Doetinchem. De ouders van Sem zijn nooit gevonden, net zomin als de dader. De 70 tips lijken hoop te bieden. ,,Er zitten waardevolle tips tussen", zegt Marél van Steenbergen, woordvoerder van de politie.

De Graafschap

Met grote publieksacties probeert de politie de kwestie alsnog op te lossen. Zo zong Xander de Buisonjé een lied over Sem en werd vrijdag - tijdens de wedstrijd De Graafschap - FC Dordrecht - stadion De Vijverberg voor de gelegenheid omgedoopt tot Sem Vijverberg.



Of de wedstrijd zelf nieuwe tips heeft opgeleverd, is onduidelijk. Van Steenbergen: ,,Zeker in oudere zaken kunnen mensen even de tijd nodig hebben om met informatie te komen. Dan is het niet aan te geven of het sec door de wedstrijd komt.”



Vorige week maandagavond kwam de zaak voor het eerst aan de orde in tv-programma Opsporing Verzocht. Vanavond wordt er in het programma dus op teruggekomen.