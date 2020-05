Politiecellen Doetinchem sluiten deze zomer al: ‘Pijnlijk maar onvermijdbaar’

DOETINCHEM - Ondanks eerder protest van de Achterhoekse burgemeesters sluit het cellencomplex in het politiebureau in Doetinchem deze zomer al de deuren. De politie en de gemeente Doetinchem brengen dat naar buiten.

,,Pijnlijk maar onvermijdbaar", concluderen politiechef Oscar Dros en Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem.

Boumans keerde zich 21 april nog faliekant tegen de op handen zijnde sluiting en zei - ook namens de andere Achterhoekse burgemeesters - de hulp van de tweede kamer in te roepen.

,,Onacceptabel", vond de Doetinchemse burgemeester. Onder meer omdat zijn agenten dan een dag onderweg zouden zijn voor het vervoer van gevangenen naar het cellencomplex in Elst.

Frisse tegenzin

Nu gaat Boumans, met frisse tegenzin, toch akkoord. ,,De politie heeft een speciale vervoersdienst voor verdachten opgezet en een afhandeling van kortdurende zaken in Doetinchem", zegt Boumans. ,,Met deze aanvullende maatregelen spreek ik namens de Achterhoekse burgemeesters mijn vertrouwen uit in dit besluit. Als burgemeesters houden we nauwlettend in de gaten wat de sluiting van het cellencomplex voor gevolgen heeft voor de politiezorg en de veiligheid in ons gebied.”

Volgens Dros is de sluiting noodzakelijk: ,,Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. Het is noodzakelijk omdat er steeds minder verdachten zijn en de vereiste capaciteit voor professionele zorg voor alle complexen te groot is. Het besluit was zeker niet gemakkelijk en daarom is goed nagedacht over de gevolgen voor de Achterhoek.”

Verschraling van de regio

Boumans wees er in april ook op dat het verdwijnen van de negen - goed bezette - cellen ook gevolgen kan hebben voor de strafrechtadvocatuur in de Achterhoek. Bovendien maakt hij zich er zorgen over de verschraling van de regio.