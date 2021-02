Politiehonden uitgehongerd terug na inbeslagname door justitie: ‘We schrokken ons lam, zo mager als de hond was, schuw, teruggetrokken en bleu’

Werkstraf­fen voor Achterhoek­se trainers die politiehon­den schopten en sloegen

1 februari ARNHEM - Drie Achterhoekers hebben een werkstraf gekregen van zestig uur voor het mishandelen van hun hond, maar ze mogen hun in beslag genomen dier allemaal houden. Een inwoner van Doetinchem is vrijgesproken van dierenmishandeling. De politierechter in Arnhem achtte niet bewezen dat hij raak had geslagen met een wilgenteen en dus ook niet of de hond pijn had geleden.