Politiehonden zoeken naar stoffelijk overschot in uitgebrande woning in Doetinchem

Het pand achter de Aldi staat sinds twee jaar leeg, nadat het door stormschade onbewoonbaar is verklaard. Het gebouw zou soms door daklozen als overnachtingsplaats worden gebruikt. Hulpdiensten kunnen het pand niet betreden door instortingsgevaar, daardoor kan ook niet worden gezocht naar eventuele slachtoffers. De politie start een onderzoek, waarbij onder andere een drone en politiehonden worden ingezet. De brand werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.00 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het dak van het gebouw. Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland adviseerde omwonenden dinsdagnacht ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Gecontroleerd uit laten branden

Door de brand was het pand niet meer te betreden. De brandweer koos er daarom voor om het gebouw gecontroleerd uit te laten branden. Volgens de Veiligheidsregio is op die manier de rookoverlast verkort.



Rond 3.00 uur werd gemeld dat de brand onder controle was. De rook was op dat moment ook sterk verminderd en er was vooral sprake van stoomvorming. Brandstichting wordt niet uitgesloten.



Er stond vroeger een kerkje op het terrein, maar die is rond het jaar 2000 afgebrand.