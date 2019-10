Politiehondenclub wil dat Wehlse trainer stopt met klagen over stroomband en prikstok

Wat is hét architecto­ni­sche hoogstand­je van de Achterhoek?

6:55 DOETINCHEM/ GROENLO - De nieuwbouw van Het Graafschap College op Sportpark Zuid in Doetinchem, woonhuis De Twee Beuken in Groenlo en een woning op villapark Berkeloord in Lochem zijn genomineerd voor de Architectuur Prijs Achterhoek 2019.