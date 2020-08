POLL | De corona-app is beschikbaar, ga jij hem downloaden?

Zo werkt de app:

De app CoronaMelder waarschuwt als je de afgelopen veertien dagen langere tijd in de buurt bent geweest van een medegebruiker van de app die is besmet met het coronavirus. Voordeel van de app is dat ook onbekenden anoniem worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld medereizigers in het openbaar vervoer. Daarmee is het een aanvulling op het bron- en contactonderzoek, waarbij de GGD’s alleen contacten kunnen waarschuwen die mensen kennen en zich nog herinneren.