Pomphouder Theo Wenting krijgt gelijk van de Raad van State: ‘Gerechtigheid’

Fonds zodat iedere werknemer in Achterhoek zich kan laten omscholen

9 maart DOETINCHEM - Iedereen die in de Achterhoek werkt of wil werken moet de kans krijgen om via omscholing een baan te krijgen die past bij zijn talenten en ambities. Hiervoor is 2,4 miljoen euro vrijgemaakt. Voorwaarde is dat voor een sector en beroep wordt gekozen waarin werk is.